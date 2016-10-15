|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|7
|-16
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2017
|1' -87'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|84'
|30.04.2017
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|26.04.2017
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Томь (мол) (Томск)
|22.04.2017
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.04.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|31.03.2017
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|18.03.2017
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:4
|Томь (мол) (Томск)
|21.10.2016
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:3
|Томь (мол) (Томск)