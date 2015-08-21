Владислав Кратнов - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Альбертович
|Фамилия
|Кратнов
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июля 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Альбертович
|Фамилия
|Кратнов
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июля 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|7:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|26.10.2015
|69' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|20.10.2015
|68' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|08.10.2015
|70' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.10.2015
|64' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|27.09.2015
|90' -90'
|Динамо (Киров)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|09.09.2015
|Был в запасе
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.09.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:4
|Волга (Ульяновск)
|28.08.2015
|70' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|21.08.2015
|81' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|16.08.2015
|84' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|4:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|10.08.2015
|83' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)