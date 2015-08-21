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    Владислав Кратнов - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Владислав
    Отчество Альбертович
    Фамилия Кратнов
    Команда Лада-Тольятти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 июля 1998 (24 года)
    Рост 184
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лада-Тольятти 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 7:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    26.10.2015 69' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:3 Сызрань-2003 (Сызрань)
    20.10.2015 68' -90' Волга (Ульяновск) 2:3 Лада-Тольятти (Тольятти)
    08.10.2015 70' -90' Химик (Дзержинск) 2:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    03.10.2015 64' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:3 Нефтехимик (Нижнекамск)
    27.09.2015 90' -90' Динамо (Киров) 2:3 Лада-Тольятти (Тольятти)
    09.09.2015 Был в запасе Сызрань-2003 (Сызрань) 0:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    03.09.2015 Был в запасе Лада-Тольятти (Тольятти) 0:4 Волга (Ульяновск)
    28.08.2015 70' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    21.08.2015 81' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 4:1 Химик (Дзержинск)
    16.08.2015 84' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 4:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    10.08.2015 83' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 2:1 Динамо (Киров)
    20.07.2015 Был в запасе Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Челябинск (Челябинск)
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