Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алексей Лупарев - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Алексей
    Отчество Александрович
    Фамилия Лупарев
    Команда Смена
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 175
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Смена 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2015 Был в запасе Сахалин (Южно-Сахалинск) 3:1 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    09.10.2015 88' -90' Якутия (Якутск) 0:3 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    02.10.2015 64' -80' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 1:1 Сибирь-2 (Новосибирск)
    29.09.2015 Был в запасе Смена (Комсомольск-на-Амуре) 1:1 Чита (Чита)
    22.09.2015 90' -90' Иртыш (Омск) 0:0 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    19.09.2015 Был в запасе Томь-2 (Томск) 0:1 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    12.09.2015 Был в запасе Смена (Комсомольск-на-Амуре) 2:2 Новокузнецк (Новокузнецк)
    09.09.2015 89' -90' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 2:1 Динамо (Барнаул)
    02.09.2015 90' -90' Новокузнецк (Новокузнецк) 2:3 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    30.08.2015 85' -90' Динамо (Барнаул) 2:2 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    23.08.2015 71' -90' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 0:2 Иртыш (Омск)
    20.08.2015 88' -90' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 2:1 Томь-2 (Томск)
    30.07.2015 90' -90' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 5:2 Якутия (Якутск)
    22.07.2015 1' -73' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 1:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    • Читайте нас: 
    11