Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алексей Лупарев - статистика

Завершил карьеру
20 апреля 1995 (31)
#20 | Полузащитник
175 см | 72 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Смена
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 19 тур
Сахалин
3 : 1
19.10.2015
Смена
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 17 тур
Якутия
0 : 3
09.10.2015
Смена
88' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 16 тур
Смена
1 : 1
02.10.2015
Сибирь-2
64' - 80'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 15 тур
Смена
1 : 1
29.09.2015
Чита
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 14 тур
Иртыш
0 : 0
22.09.2015
Смена
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 13 тур
Томь-2
0 : 1
19.09.2015
Смена
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 12 тур
Смена
2 : 2
12.09.2015
Новокузнецк
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 11 тур
Смена
2 : 1
09.09.2015
Динамо Брл
89' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 10 тур
Новокузнецк
2 : 3
02.09.2015
Смена
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 9 тур
Динамо Брл
2 : 2
30.08.2015
Смена
85' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 8 тур
Смена
0 : 2
23.08.2015
Иртыш
71' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 7 тур
Смена
2 : 1
20.08.2015
Томь-2
88' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 3 тур
Смена
5 : 2
30.07.2015
Якутия
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 2 тур
Смена
1 : 0
22.07.2015
Сахалин
1' - 73'
Главные новости
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
Вчера, 22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
Вчера, 22:38
2
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
Вчера, 22:18
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+