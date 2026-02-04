Введите ваш ник на сайте
€ 5,50 млн

Федор Чалов - трансферы

Кайсериспор
10 апреля 1998 (27), Москва
#63 | Нападающий
180 см | 77 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
04.02.26 / 30.06.26
ПАОК
Кайсериспор
Аренда
01.08.24 / 30.06.27
ЦСКА
ПАОК
3 млн €
01.02.22 / 30.06.22
ЦСКА
Базель
Аренда 300 тыс €
01.01.17 / 01.08.24
ЦСКА (мол)
ЦСКА
?
18+
