Статистика по турнирам

Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Кубок Берлускони 2011 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок Берлускони 2008 Кубок РЖД 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008 Кубок РЖД 2007 Лига Чемпионов 2007/2008 Товарищеские матчи 2007