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Даниэле Бонера
Статистика
Даниэле Бонера - статистика
Завершил карьеру
31 мая 1981 (45), Брешиа
#23 | Защитник
183 см | 74 кг
Италия
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Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
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Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Кубок Берлускони 2011
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок Берлускони 2008
Кубок РЖД 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок РЖД 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Товарищеские матчи 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2 : 1
07.04.2019
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
4 : 4
02.04.2019
Барселона
88' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
3 : 2
30.03.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
3 : 0
17.02.2019
Севилья
1' - 24'
Испания. Примера, 23 тур
Вальядолид
0 : 0
08.02.2019
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2 : 2
03.02.2019
Эспаньол
1' - 90'
75'
4'
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
3 : 0
26.01.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
0 : 0
06.01.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
1 : 1
20.10.2018
Атлетико
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