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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 26 января 2019
Валенсия
26.01.2019, суббота, 22:45
Испания. Примера, 21 тур
3 : 0
Завершен
Вильярреал
4'
М. Дьякаби
51'
Д. Черышев
86'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вильярреал
ГОЛ! 3:0!
Родриго
Пас отдал
Ф. Торрес
86'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
С. Мина
84'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
К. Солер
77'
76'
Желтая карточка
М. Гаспар
Замена
Д. Васс
️️️️
Д. Черышев
74'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
72'
64'
Замена
Ж. Морено
️️️️
П. Форнальс
60'
Замена
К. Бакка
️️️️
С. Касорла
60'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
А. Педраса
ГОЛ! 2:0!
Д. Черышев
Пас отдал
Д. Парехо
51'
26'
Желтая карточка
В. Иборра
15'
Желтая карточка
В. Руис
ГОЛ! 1:0!
М. Дьякаби
Пас отдал
Ф. Коклен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
4
Дьякаби
12
Пиччини
13
Коклен
10
Парехо
18
Солер
90
Черышев
19
Родриго
77
Мина
3-2-3-1-1
1
Асенхо
23
Педраса
27
Гонсалес
4
Руис
2
Гаспар
24
Коста
10
Иборра
14
Тригерос
8
Касорла
8
Форнальс
9
Экамби
18
Солер
9
Торрес
9
Торрес
18
Солер
90
Черышев
10
Васс
10
Васс
90
Черышев
77
Мина
7
Кан Ин
7
Кан Ин
77
Мина
23
Педраса
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
23
Педраса
8
Форнальс
7
Морено
7
Морено
8
Форнальс
8
Касорла
70
Бакка
70
Бакка
8
Касорла
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
14
Мигелон
ПЗ
1
Андрес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
Остались в запасе
14
Мигелон
ПЗ
1
Андрес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Месталья
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Вильярреал
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