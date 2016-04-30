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Стефан Раериариманана
Статистика
Стефан Раериариманана - статистика
Завершил карьеру
16 августа 1993 (33)
#20 | Полузащитник
168 см
Мадагаскар
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ницца
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
1 : 0
30.04.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3 : 0
10.04.2016
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
4 : 1
02.04.2016
Ницца
90' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1 : 1
14.02.2016
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2 : 1
15.01.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
1 : 1
10.01.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1 : 1
12.12.2015
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
0 : 3
04.12.2015
ПСЖ
83' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0 : 0
01.12.2015
Ницца
1' - 61'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
3 : 0
20.11.2015
Лион
86' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
1 : 2
04.11.2015
Нант
Был в запасе
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