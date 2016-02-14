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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Марсель
Ницца - Марсель: обзор матча 14 февраля 2016
Ницца
14.02.2016, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
58'
В. Жермен
36'
М. Исла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Марсель
90'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Замена
Н. Хульт
️️️️
В. Косьелло
86'
Желтая карточка
Р. Перейра
86'
83'
Замена
С. Флетчер
️️️️
М. Батшуайи
Замена
А. Менди
️️️️
В. Жермен
81'
Замена
Р. Вальтер
️️️️
М. Бодмер
76'
68'
Замена
А. Ромао
️️️️
Б. Джа-Джедже
63'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Р. Алессандрини
ГОЛ! 1:1!
В. Жермен
Пас отдал
В. Косьелло
58'
45'
Желтая карточка
М. Исла
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Исла
Пас отдал
Р. Алессандрини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
20
Стефан Раериариманана
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
36
Дориан Кэдди
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-2-3-2
30
Кардиналь
24
Бодмер
23
Ле Марша
44
Байссе
26
Пье
21
Перейра
6
Менди
14
Сери
26
Косьелло
98
Жермен
14
Плеа
3-2-3-1-1
30
Манданда
21
Джа-Джедже
6
Роланду
63
Н'Кулу
22
Исла
22
Манкильо
19
Диарра
7
Алессандрини
14
Н'Куду
5
Кабелла
44
Батшуайи
26
Косьелло
23
Хульт
23
Хульт
26
Косьелло
24
Бодмер
6
Вальтер
6
Вальтер
24
Бодмер
98
Жермен
19
Менди
19
Менди
98
Жермен
21
Джа-Джедже
15
Ромао
15
Ромао
21
Джа-Джедже
7
Алессандрини
10
Товен
10
Товен
7
Алессандрини
44
Батшуайи
26
Флетчер
26
Флетчер
44
Батшуайи
Остались в запасе
Ницца
Марсель
20
Стефан Раериариманана
ЦП
36
Дориан Кэдди
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
16
Йоанн Пеле
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
20
Стефан Раериариманана
ЦП
36
Дориан Кэдди
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Ницца - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
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