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    Егор Ларионов - статистика

    Полузащитник
    Имя Егор
    Отчество Олегович
    Фамилия Ларионов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 июля 1995 (27 лет)
    Рост 174
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо Вл 16 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 73' -90' Спартак К (Кострома) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
    27.10.2015 46' -90' Сочи (Сочи) 2:3 Торпедо Вл (Владимир)
    22.10.2015 68' -90' Химки (Химки) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
    71'
    17.10.2015 80' -90' Торпедо Вл (Владимир) 2:2 Домодедово (Москва)
    11.10.2015 Был в запасе Волга (Тверь) 1:2 Торпедо Вл (Владимир)
    05.10.2015 74' -90' Торпедо Вл (Владимир) 3:2 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    01.10.2015 69' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:2 Торпедо Вл (Владимир)
    27.09.2015 78' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:0 Москва (Москва)
    21.09.2015 85' -90' Карелия (Петрозаводск) 3:0 Торпедо Вл (Владимир)
    15.09.2015 1' -63' Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Псков-747 (Псков)
    08.09.2015 1' -90' Строгино (Москва) 0:0 Торпедо Вл (Владимир)
    01.09.2015 1' -78' Торпедо Вл (Владимир) 2:1 ЦРФСО (Смоленск)
    25.08.2015 1' -68' Коломна (Коломна) 1:3 Торпедо Вл (Владимир)
    18.08.2015 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Спартак К (Кострома)
    04.08.2015 1' -82' Торпедо Вл (Владимир) 2:0 Сочи (Сочи)
    28.07.2015 1' -54' Торпедо Вл (Владимир) 0:0 Химки (Химки)
    20.07.2015 1' -67' Текстильщик (Иваново) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
    50'
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