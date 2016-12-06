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Коло Туре
Статистика
Коло Туре - статистика
Завершил карьеру
19 марта 1981 (45)
#2 | Защитник
183 см | 77 кг
Кот-д'Ивуар
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Лига чемпионов 2016/2017
Шотландия. Плей-офф 2016/2017
Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017
Англия. Кубок Лиги 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Лига Европы 2015/2016
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Кубок Лиги 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
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Англия. Кубок Лиги 2013/2014
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Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Селтик
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Манчестер Сити
1 : 1
06.12.2016
Селтик
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Селтик
0 : 2
23.11.2016
Барселона
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Селтик
0 : 2
19.10.2016
Боруссия М
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Селтик
3 : 3
28.09.2016
Манчестер Сити
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Барселона
7 : 0
13.09.2016
Селтик
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Хапоэль БШ
2 : 0
23.08.2016
Селтик
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Селтик
5 : 2
17.08.2016
Хапоэль БШ
1' - 90'
87'
Лига чемпионов, 3 раунд
Селтик
2 : 1
03.08.2016
Астана
61' - 90'
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