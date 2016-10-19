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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Боруссия М
Селтик - Боруссия М: обзор матча 19 октября 2016
Селтик
19.10.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия М
57'
Л. Штиндль
77'
А. Хан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Боруссия М
90'
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Хан
86'
Замена
М. Шульц
️️️️
И. Траоре
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Хан
Замена
П. Робертс
️️️️
Д. Форрест
73'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
Т. Рогич
71'
Замена
К. МакГрегор
️️️️
Н. Биттон
64'
57'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
А. Хан
Желтая карточка
К. Тирни
35'
13'
Желтая карточка
К. Крамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЛП
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
4-1-2-2-1
1
Гордон
6
Тирни
2
Туре
23
Лустиг
28
Святченко
55
Биттон
8
Браун
7
Синклейр
7
Рогич
49
Форрест
9
Дембеле
4-2-3-1
1
Зоммер
4
Корб
23
Вестергор
30
Эльведи
17
Вендт
5
Штробль
23
Крамер
16
Траоре
13
Штиндль
7
Хофманн
28
Хан
49
Форрест
16
Робертс
16
Робертс
49
Форрест
55
Биттон
42
МакГрегор
42
МакГрегор
55
Биттон
7
Рогич
29
Гриффитс
29
Гриффитс
7
Рогич
28
Хан
7
Херрманн
7
Херрманн
28
Хан
16
Траоре
10
Шульц
10
Шульц
16
Траоре
Остались в запасе
Селтик
Боруссия М
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Селтик - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 23:50)
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