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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Астана
Селтик - Астана: обзор матча 03 августа 2016
Селтик
03.08.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Астана
45'
Л. Гриффитс (П)
90'
М. Дембеле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Астана
90'
Желтая карточка
Р. Каньяс
90'
Красная карточка
И. Шитов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Дембеле
90'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Д. Форрест
75'
67'
Желтая карточка
С. Мужиков
Замена
К. Туре
️️️️
С. Армстронг
61'
Желтая карточка
С. Йохансен
58'
45'
Желтая карточка
Д. Шомко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Гриффитс
45'
Замена
С. Йохансен
️️️️
П. Робертс
31'
21'
Желтая карточка
И. Шитов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЛП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
16
Патрик Робертс
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
15
Абзал Бейсебеков
ПП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Селтик
2
Коло Туре
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
7
Том Рогич
АП
27
Надир Чифци
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
2-2-2-1
1
Гордон
6
Тирни
23
Лустиг
42
МакГрегор
17
Армстронг
16
Робертс
49
Форрест
29
Гриффитс
3-3-2
1
Ерич
24
Шитов
5
Аничич
77
Шомко
15
Бейсебеков
7
Мужиков
88
Каньяс
27
Твумаси
30
Кабананга
17
Армстронг
2
Туре
2
Туре
17
Армстронг
16
Робертс
10
Йохансен
10
Йохансен
16
Робертс
49
Форрест
9
Дембеле
9
Дембеле
49
Форрест
Остались в запасе
Селтик
Астана
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Селтик - Астана
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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