Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Астана - Селтик
Астана - Селтик: обзор матча 27 июля 2016
Астана
27.07.2016, среда, 17:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Селтик
78'
Л. Гриффитс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Селтик
78'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гриффитс
77'
Замена
Т. Рогич
️️️️
К. МакГрегор
76'
Желтая карточка
Л. Гриффитс
72'
Замена
Д. Форрест
️️️️
С. Армстронг
62'
Замена
Н. Биттон
️️️️
М. Дембеле
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ЛП
88
Неманья Максимович
ПП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЛП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
16
Патрик Робертс
ПП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Астана
7
Серикжан Мужиков
ЦП
Селтик
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
27
Надир Чифци
ЦФ
4-2-2
1
Ерич
77
Шомко
15
Бейсебеков
5
Аничич
24
Шитов
88
Каньяс
88
Максимович
30
Кабананга
27
Твумаси
3-3-2
1
Гордон
4
Эмброуз
23
Лустиг
6
Тирни
16
Робертс
42
МакГрегор
17
Армстронг
29
Гриффитс
9
Дембеле
17
Армстронг
49
Форрест
49
Форрест
17
Армстронг
9
Дембеле
55
Биттон
55
Биттон
9
Дембеле
42
МакГрегор
7
Рогич
7
Рогич
42
МакГрегор
Остались в запасе
Астана
Селтик
7
Серикжан Мужиков
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
7
Серикжан Мужиков
ЦП
Остались в запасе
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Астана - Селтик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Новости команд
Все
Астана
Селтик
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Астана» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Астана» – «Каспий»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+