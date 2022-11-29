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Коло Туре
Новости
Коло Туре - новости
Завершил карьеру
19 марта 1981 (45)
#2 | Защитник
183 см | 77 кг
Кот-д'Ивуар
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Трансферы
Фото
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Фото
Коло Туре вошел в тренерский штаб «Селтика»
2017.09.16 07:05
Коло Туре: «Яя продолжает оставаться ключевым игроком «Манчестер Сити»
2017.09.07 11:43
1
Коло Туре вошел в тренерский штаб олимпийской сборной Кот-д’Ивуара
2017.08.10 16:38
Коло Туре: «Венгер отлично умеет находить таланты и замечательно разбирается в молодых игроках»
2017.04.22 12:37
1
Видео
Защитник «Селтика» Туре отпраздновал чемпионство Шотландии танцем под именную песню
2017.04.02 18:51
1
Видео
«Селтик» обыграл «Хартс» и досрочно стал чемпионом Шотландии
2017.04.02 16:57
1
Коло Туре: «Байи может стать одним из лучших защитников в мире»
2016.10.08 08:53
2
Фото
Коло Туре подписал контракт с «Селтиком»
2016.07.24 17:35
3
Коло Туре завтра перейдет в «Селтик»
2016.07.24 13:19
1
Коло Туре близок к переходу в «Селтик»
2016.07.23 16:38
Коло Туре уйдет из «Ливерпуля»
2016.06.10 13:22
4
Клопп: «Надеюсь, с Ориги и Туре будет все в порядке»
2016.04.17 21:13
Коло Туре: «Яя хочет играть в команде Гвардиолы»
2016.02.29 21:24
1
Коло Туре: «Постараюсь заставить «Ливерпуль» передумать»
2016.02.23 09:08
1
Коло Туре: «Мой брат иногда похож на Кантона»
2016.01.13 18:00
1
Коло Туре: «Могу перейти в «Реал», если и дальше буду так играть»
2016.01.07 20:40
2
«Лацио» планирует переманить Коло Туре
2016.01.04 11:09
1
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