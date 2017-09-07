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    Коло Туре: «Яя продолжает оставаться ключевым игроком «Манчестер Сити»

    Помощник главного тренера олимпийской сборной Кот-д'Ивуара Коло Туре высказался о перспективах своего брата Яя Туре в составе «Манчестер Сити» в новом сезоне.

    «Он всегда был одним из лучших игроков в мире на своей позиции. Я утверждал это и когда он играл в Украине, но меня тогда мало кто слушал.

    Думаю, что он продолжает оставаться ключевым игроком «Манчестер Сити». Яя хорош в обороне и может в любой момент начать атаку», – приводит слова Коло Туре Sport360.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне Яя пока не выходил на поле в составе «Сити».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2017 11:43
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