Коло Туре: «Яя продолжает оставаться ключевым игроком «Манчестер Сити»

Помощник главного тренера олимпийской сборной Кот-д'Ивуара Коло Туре высказался о перспективах своего брата Яя Туре в составе «Манчестер Сити» в новом сезоне.

«Он всегда был одним из лучших игроков в мире на своей позиции. Я утверждал это и когда он играл в Украине, но меня тогда мало кто слушал.

Думаю, что он продолжает оставаться ключевым игроком «Манчестер Сити». Яя хорош в обороне и может в любой момент начать атаку», – приводит слова Коло Туре Sport360.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Яя пока не выходил на поле в составе «Сити».