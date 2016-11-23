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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Барселона
Селтик - Барселона: обзор матча 23 ноября 2016
Селтик
23.11.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
24'
Л. Месси
55'
Л. Месси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Барселона
88'
Желтая карточка
И. Ракитич
Желтая карточка
С. Армстронг
87'
77'
Замена
А. Туран
️️️️
Неймар
72'
Замена
Марлон
️️️️
Ж. Пике
Замена
П. Робертс
️️️️
К. МакГрегор
72'
Желтая карточка
М. Лустиг
71'
71'
Желтая карточка
Неймар
66'
Замена
Л. Динь
️️️️
Ж. Альба
Замена
Н. Биттон
️️️️
Т. Рогич
64'
63'
Желтая карточка
С. Роберто
55'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Месси
Замена
Д. Форрест
️️️️
С. Синклейр
45'
41'
Желтая карточка
Ж. Альба
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
Желтая карточка
Э. Святченко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
8
Скотт Браун
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
42
Каллум МакГрегор
ПП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
12
Рафинья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гордон
23
Лустиг
55
Шимунович
28
Святченко
3
Исагирре
8
Браун
17
Армстронг
7
Синклейр
42
МакГрегор
7
Рогич
9
Дембеле
3-4-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
20
Гомеш
11
Ракитич
5
Бускетс
6
Роберто
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
7
Синклейр
49
Форрест
49
Форрест
7
Синклейр
7
Рогич
55
Биттон
55
Биттон
7
Рогич
42
МакГрегор
16
Робертс
16
Робертс
42
МакГрегор
18
Альба
12
Динь
12
Динь
18
Альба
3
Пике
6
Марлон
6
Марлон
3
Пике
10
Неймар
66
Туран
66
Туран
10
Неймар
Остались в запасе
Селтик
Барселона
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Рафинья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Рафинья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Селтик - Барселона
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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