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Лестер
Джамал Ласселлс
Статистика
€ 800 тыс
Джамал Ласселлс - статистика
Лестер
11 ноября 1993 (32), Дерби
#24 | Защитник
188 см | 83 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ньюкасл
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
3 : 1
09.11.2025
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
2 : 0
05.10.2025
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ньюкасл
1 : 2
28.09.2025
Арсенал
77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Борнмут
0 : 0
21.09.2025
Ньюкасл
84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Лидс
0 : 0
30.08.2025
Ньюкасл
Был в запасе
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