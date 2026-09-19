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Кипр. Первый дивизион
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АПОЭЛ
Далсью
Статистика
€ 1 млн
Далсью - статистика
АПОЭЛ
22 мая 1996 (30)
#8 | Полузащитник
180 см
Гвинея-Бисау
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Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Аполлон
2 : 2
19.09.2026
АПОЭЛ
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
АПОЭЛ
6 : 0
06.09.2026
АЕЛ
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕК
3 : 1
29.08.2026
АПОЭЛ
1' - 90'
75'
90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
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Португалия. Примейра 2018/2019
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Црвена Звезда
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 7 тур
Црвена Звезда
2 : 3
21.01.2025
ПСВ
Был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
Милан
2 : 1
11.12.2024
Црвена Звезда
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Црвена Звезда
5 : 1
27.11.2024
Штутгарт
77' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Црвена Звезда
2 : 5
06.11.2024
Барселона
72' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Монако
5 : 1
22.10.2024
Црвена Звезда
7' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Интер
4 : 0
01.10.2024
Црвена Звезда
89' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
26' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Црвена Звезда
2 : 0
28.08.2024
Буде-Глимт
72' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт
2 : 1
20.08.2024
Црвена Звезда
85' - 90'
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