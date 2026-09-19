Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига чемпионов 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Сербия. Суперлига 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Кубок африканских наций 2023 Лига конференций 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Греция. Суперлига 2019/2020 Португалия. Примейра 2018/2019 Лига Европы 2015/2016