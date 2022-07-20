Далсью - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Эусьодалсью
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Эусьодалсью
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|17.08.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|04.08.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|28.07.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:0
|Ботев (Пловдив)
|20.07.2022
|1' -90'
|Ботев (Пловдив)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)