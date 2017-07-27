Андре Ремер - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Ремер
|Команда
|Эльфсборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Ремер
|Команда
|Эльфсборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2017
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Аполлон (Лимассол)
|40'
|17.08.2017
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|3:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|27.07.2017
|Был в запасе
|Арка (Гдыня)
|3:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)