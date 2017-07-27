Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андре Ремер - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Андре
    Фамилия Ремер
    Команда Эльфсборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июля 1993 (29 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2017 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Аполлон (Лимассол)
    40'
    17.08.2017 Был в запасе Аполлон (Лимассол) 3:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    27.07.2017 Был в запасе Арка (Гдыня) 3:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    • Читайте нас: 
    11