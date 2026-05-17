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Дания. Суперлига
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Рандерс
Андре Ремер
Статистика
€ 250 тыс
Андре Ремер - статистика
Рандерс
18 июля 1993 (33)
#28 | Полузащитник
186 см
Дания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Рандерс
23
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Копенгаген
5 : 0
17.05.2026
Рандерс
55' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Рандерс
2 : 2
11.05.2026
Оденсе
76' - 90'
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 29 тур
Силькеборг
2 : 0
26.04.2026
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 28 тур
Рандерс
2 : 2
23.04.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 27 тур
Оденсе
3 : 1
19.04.2026
Рандерс
1' - 66'
Дания. Суперлига, 26 тур
Рандерс
1 : 2
12.04.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 25 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2026
Рандерс
80' - 90'
Дания. Суперлига, 24 тур
Рандерс
0 : 3
22.03.2026
Силькеборг
46' - 90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Фредерисия
0 : 3
13.03.2026
Рандерс
68' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Копенгаген
1 : 2
01.03.2026
Рандерс
79' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Рандерс
1 : 2
22.02.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Рандерс
2 : 0
13.02.2026
Вайле
84' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Брондбю
0 : 0
08.02.2026
Рандерс
81' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Рандерс
1 : 2
07.12.2025
Орхус
46' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Силькеборг
0 : 0
30.11.2025
Рандерс
81' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
0 : 0
24.11.2025
Оденсе
88' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Рандерс
0 : 2
09.11.2025
Мидтьюлланд
62' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Виборг
3 : 2
02.11.2025
Рандерс
1' - 64'
Дания. Суперлига, 13 тур
Рандерс
0 : 0
26.10.2025
Сендерийск
1' - 61'
Дания. Суперлига, 12 тур
Нордшелланд
1 : 0
19.10.2025
Рандерс
69' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
2 : 1
05.10.2025
Виборг
1' - 46'
34'
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
29.09.2025
Рандерс
1' - 73'
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
3 : 0
22.09.2025
Нордшелланд
1' - 89'
Дания. Суперлига, 8 тур
Сендерийск
0 : 1
12.09.2025
Рандерс
1' - 80'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 5
31.08.2025
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Оденсе
3 : 2
11.08.2025
Рандерс
39' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Рандерс
1 : 0
03.08.2025
Силькеборг
88' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Вайле
1 : 1
20.07.2025
Рандерс
1' - 66'
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