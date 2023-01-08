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    Бенито Раман - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Бенито
    Фамилия Раман
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Родной город Гент
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 2,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 66' Андерлехт 1:1 Вильярреал Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    05.03.2023 79' - 90' Гент 1:0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    23.02.2023 83' - 123' Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 65' Кортрейк 2:2 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    16.02.2023 68' - 90' Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 77' Андерлехт 3:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    66'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 17 4 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 79' -90' Гент (Гент) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    19.02.2023 1' -65' Кортрейк (Кортрейк) 2:2 Андерлехт (Брюссель)
    12.02.2023 1' -77' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    66'
    29.01.2023 1' -76' Андерлехт (Брюссель) 0:0 Антверпен (Антверпен)
    63' 76'
    22.01.2023 1' -67' Серен (Серен) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    18.01.2023 1' -66' Андерлехт (Брюссель) 2:3 Зюлте-Варегем (Варегем)
    35' 36'
    08.01.2023 70' -90' Андерлехт (Брюссель) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    26.12.2022 80' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    13.11.2022 73' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:2 Генк (Генк)
    06.11.2022 79' -90' Антверпен (Антверпен) 0:0 Андерлехт (Брюссель)
    09.10.2022 86' -90' Мехелен (Мехелен) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    01.09.2022 70' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Гент (Гент)
    28.08.2022 1' -48' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    14.08.2022 65' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    74'
    07.08.2022 68' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Серен (Серен)
    30.07.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    24.07.2022 66' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:0 Остенде (Остенде)
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