Бенито Раман - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Бенито
|Фамилия
|Раман
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Бенито
|Фамилия
|Раман
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 66'
|Андерлехт
|1:1
|Вильярреал
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|05.03.2023
|79' - 90'
|Гент
|1:0
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|23.02.2023
|83' - 123'
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 65'
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|16.02.2023
|68' - 90'
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 77'
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|66'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|17
|4
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|79' -90'
|Гент (Гент)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|19.02.2023
|1' -65'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)
|12.02.2023
|1' -77'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|66'
|29.01.2023
|1' -76'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:0
|Антверпен (Антверпен)
|63' 76'
|22.01.2023
|1' -67'
|Серен (Серен)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|18.01.2023
|1' -66'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|35' 36'
|08.01.2023
|70' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|26.12.2022
|80' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|13.11.2022
|73' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)
|06.11.2022
|79' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|09.10.2022
|86' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|01.09.2022
|70' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Гент (Гент)
|28.08.2022
|1' -48'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|14.08.2022
|65' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|74'
|07.08.2022
|68' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Серен (Серен)
|30.07.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|24.07.2022
|66' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Остенде (Остенде)