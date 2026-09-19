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Бельгия. Про-Лига
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Мехелен
Бенито Раман
Статистика
€ 800 тыс
Бенито Раман - статистика
Мехелен
7 ноября 1994 (31), Гент
#14 | Нападающий
172 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
60' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Мехелен
0 : 4
05.09.2026
Вестерло
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РААЛ Ла-Лувьер
2 : 2
29.08.2026
Мехелен
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
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Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мехелен
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
60' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Мехелен
0 : 4
05.09.2026
Вестерло
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РААЛ Ла-Лувьер
2 : 2
29.08.2026
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
2 : 0
22.08.2026
Мехелен
1' - 66'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Мехелен
3 : 3
16.08.2026
Стандард
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Гент
2 : 0
09.08.2026
Мехелен
1' - 46'
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