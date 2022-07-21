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    Абд Атем Эльхамед - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Абд Атем
    Фамилия Эльхамед
    Команда Хапоэль БШ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 марта 1991 (31 год)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль БШ 4 0 1 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2022 1' -73' Университатя (Крайова) 1:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    52' 73'
    11.08.2022 1' -90' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 3:1 Лугано (Лугано)
    85'
    04.08.2022 1' -90' Лугано (Лугано) 0:2 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    21.07.2022 1' -90' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 2:1 Динамо (Минск)
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