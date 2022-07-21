Абд Атем Эльхамед - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Абд Атем
|Фамилия
|Эльхамед
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1991 (31 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Абд Атем
|Фамилия
|Эльхамед
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|4
|0
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2022
|1' -73'
|Университатя (Крайова)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|52' 73'
|11.08.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|85'
|04.08.2022
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|21.07.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
|Динамо (Минск)