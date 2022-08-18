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Абд Атем Эльхамед
Статистика
Абд Атем Эльхамед - статистика
Завершил карьеру
18 марта 1991 (35)
#44 | Защитник
188 см
Израиль
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
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Шотландия. Премьер-лига 2019/2020
Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хапоэль БШ
4
0
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Университатя
1 : 1
18.08.2022
Хапоэль БШ
1' - 73'
52'
73'
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль БШ
3 : 1
11.08.2022
Лугано
1' - 90'
85'
Лига конференций, 3 раунд
Лугано
0 : 2
04.08.2022
Хапоэль БШ
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Хапоэль БШ
2 : 1
21.07.2022
Динамо Мн
1' - 90'
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