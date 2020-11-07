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    Янн Бодигер - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Янн
    Фамилия Бодигер
    Команда Картахена
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.01.2021 87' -90' Кадис (Кадис) 2:2 Леванте (Валенсия)
    10.01.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 3:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    04.01.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Кадис (Кадис)
    29.12.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    24.12.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Кадис (Кадис)
    14.12.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 4:0 Кадис (Кадис)
    05.12.2020 1' -90' Кадис (Кадис) 2:1 Барселона (Барселона)
    28.11.2020 67' -90' Эльче (Эльче) 1:1 Кадис (Кадис)
    22.11.2020 72' -90' Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    07.11.2020 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:0 Кадис (Кадис)
    30.10.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:2 Кадис (Кадис)
    25.10.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    17.10.2020 Был в запасе Реал (Мадрид) 0:1 Кадис (Кадис)
    04.10.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Гранада (Гранада)
    01.10.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Кадис (Кадис)
    27.09.2020 85' -90' Кадис (Кадис) 1:3 Севилья (Севилья)
    20.09.2020 46' -90' Уэска (Уэска) 0:2 Кадис (Кадис)
    12.09.2020 1' -46' Кадис (Кадис) 0:2 Осасуна (Памплона)
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