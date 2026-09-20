Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Испания. Сегунда
Команды
Сеута
Янн Бодигер
Статистика
€ 500 тыс
Янн Бодигер - статистика
Сеута
9 февраля 1995 (31)
#14 | Полузащитник
188 см
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 1
20.09.2026
Вальядолид
46' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сеута
0 : 2
05.09.2026
Сельта (Б)
1' - 46'
Испания. Сегунда, 3 тур
Мальорка
3 : 0
30.08.2026
Сеута
1' - 88'
87'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Сегунда 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеута
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 1
20.09.2026
Вальядолид
46' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сеута
0 : 2
05.09.2026
Сельта (Б)
1' - 46'
Испания. Сегунда, 3 тур
Мальорка
3 : 0
30.08.2026
Сеута
1' - 88'
87'
Испания. Сегунда, 2 тур
Сеута
0 : 2
22.08.2026
Лас-Пальмас
1' - 64'
Испания. Сегунда, 1 тур
ФК Андорра
5 : 1
15.08.2026
Сеута
1' - 67'
Главные новости
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
3
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
1
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
1
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
8
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
Фото
Руни мощно преобразился: как теперь выглядит легенда английского футбола
17:53
3
41-летний Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии
17:31
3
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
17:17
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+