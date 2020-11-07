Янн Бодигер - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Янн
|Фамилия
|Бодигер
|Команда
|Картахена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Янн
|Фамилия
|Бодигер
|Команда
|Картахена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2021
|87' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|04.01.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|24.12.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|14.12.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|4:0
|Кадис (Кадис)
|05.12.2020
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:1
|Барселона (Барселона)
|28.11.2020
|67' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|22.11.2020
|72' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Кадис (Кадис)
|30.10.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Гранада (Гранада)
|01.10.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|27.09.2020
|85' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:3
|Севилья (Севилья)
|20.09.2020
|46' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|12.09.2020
|1' -46'
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Осасуна (Памплона)