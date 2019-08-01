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Марин Аничич
Статистика
Марин Аничич - статистика
Завершил карьеру
17 августа 1989 (37), Мостар
#5 | Защитник
192 см
Босния и Герцеговина
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Лига Европы 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
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Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астана
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Астана
4 : 1
01.08.2019
Санта-Колома
1' - 90'
90'
Лига Европы, 2 раунд
Санта-Колома
0 : 0
23.07.2019
Астана
1' - 90'
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