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Бурирам Юнайтед
Роберт Бауэр
Новости
€ 800 тыс
Роберт Бауэр - новости
Бурирам Юнайтед
9 апреля 1995 (31)
#4 | Полузащитник
183 см
Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Экс-защитник «Арсенала» Бауэр перешел в «Сент-Труйден»
2021.09.07 13:56
2
Бауэр: «Я бы не отказался от перехода в «Спартак»
2021.08.20 15:26
13
«СЭ»: «Спартак» не будет подписывать Бауэра
2021.08.17 14:15
8
«Чемпионат»: Бауэр получит гражданство Казахстана и подпишет контракт со «Спартаком»
2021.08.17 11:34
11
Бауэр, Кротов, Жамалетдинов выйдут с первых минут у «Уфы» в матче с «Рубином»; Шатов, Макаров, Хвича – в основе гостей
2021.03.14 13:01
Черевченко: «Буду рад, если Бауэру дадут российское гражданство»
2020.01.28 09:07
2
Игрок «Арсенала» Бауэр: «Порой мне не кажется, что русские – счастливая нация. Лично меня в России бесит обилие бумаг»
2020.01.17 19:13
4
Защитник «Арсенала» Бауэр: «Русские всегда хотят, чтобы все сказали, что Россия – страна номер один»
2020.01.17 16:49
6
Жирков, Кузяев, Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Арсеналом»; Денисов, Бауэр, Ткачев сыграют у гостей
2019.09.13 18:54
16
Тульский «Арсенал»: Бауэр достался нам бесплатно
2019.08.21 13:25
5
Фото
Тульский «Арсенал» объявил о переходе защитника «Вердера» Бауэра
2019.08.20 18:54
10
Источник: «Спартак» проявляет интерес к Бауэру
2017.06.20 17:59
14
Видео
«Ингольштадт» - «Дармштадт». Все голы
2015.11.23 10:24
Главные новости
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
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Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
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Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
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Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
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Головин обматерил Соболева на тренировке сборной России
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У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
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Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
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Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
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В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
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