РПЛ медленно германизируется, и это хорошо немцы большие мастера футбола
Защитник «Вердера» Роберт Бауэр стал игроком «Арсенала».
24-летний футболист подписал долгосрочный контракт с тульским клубом, сообщается на сайте «Арсенала». Бауэр взял себе 4-й номер.
Ранее президент «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что клуб в летнее трансферное окно планирует подписать защитника, хавбека и нападающего.
- Бауэр – воспитанник «Ингольштадта».
- В 2016 году немецкий защитник перешел в бременский «Вердер», в составе которого провел более 40 матчей.
- В сезоне-2018/19 Бауэр выступал в составе «Нюрнберга» на правах аренды, провел на поле 24 матча.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.