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    Тульский «Арсенал» объявил о переходе защитника «Вердера» Бауэра

    Защитник «Вердера» Роберт Бауэр стал игроком «Арсенала».

    24-летний футболист подписал долгосрочный контракт с тульским клубом, сообщается на сайте «Арсенала». Бауэр взял себе 4-й номер.

    Ранее президент «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что клуб в летнее трансферное окно планирует подписать защитника, хавбека и нападающего.

    • Бауэр – воспитанник «Ингольштадта».
    • В 2016 году немецкий защитник перешел в бременский «Вердер», в составе которого провел более 40 матчей.
    • В сезоне-2018/19 Бауэр выступал в составе «Нюрнберга» на правах аренды, провел на поле 24 матча.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +164

      dragoon000320 5 минут назад

      РПЛ медленно германизируется, и это хорошо немцы большие мастера футбола

      0
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    • ...
      Рейтинг: +52

      Я - легенда 18 минут назад

      А возле левого плеча игрока - это брат Черевченко? Очень уж похож )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1811

      Челнинец 20 минут назад

      поздно, с ЛЕ уже вылетели

      0
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      Рейтинг: +1300

      richi 25 минут назад

      Парню не сказали, что Арсенал тульский.

      1
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      Рейтинг: +114

      Николай71 30 минут назад

      Это надо было сделать до кубка Лиги...

      0
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      Рейтинг: +3923

      filosof sparty 32 минуты назад

      Ну ещё бы заплакали

      0
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      Рейтинг: +52

      Я - легенда 1 час назад

      В "Нефтчи" тоже много хороших игроков )))

      -1
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      Рейтинг: +615

      GSmall 1 час назад

      Неплохо,очень даже не плохо

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