Тульский «Арсенал» объявил о переходе защитника «Вердера» Бауэра

Защитник «Вердера» Роберт Бауэр стал игроком «Арсенала».

24-летний футболист подписал долгосрочный контракт с тульским клубом, сообщается на сайте «Арсенала». Бауэр взял себе 4-й номер.

Ранее президент «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что клуб в летнее трансферное окно планирует подписать защитника, хавбека и нападающего.