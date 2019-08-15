Президент тульского «Арсенала»: «Ищем защитника, полузащитника и нападающего»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о трансферной кампании клуба.

«Во-первых, надо сказать, что трансферная кампания – это процесс, который продолжается постоянно. Даже когда закрывается трансферное окно, все равно ведется селекционная работа. Она не прерывается: идет обсуждение кандидатур, строятся планы на будущее.

Во-вторых, нужно понимать, что любой трансфер – это вопрос переговоров. Всегда ищется компромиссное решение, которое устроило бы все стороны. Для нас это особенно актуально и важно, потому что тульский «Арсенал» практически не имеет трансферного бюджета. Мы тщательно взвешиваем все за и против и только после этого принимаем окончательное решение. Для этого нужно время.

В-третьих, отвечая на ваш вопрос, новички у «Арсенала» до закрытия нынешнего трансферного окна еще планируются. Было бы неправильным называть сейчас фамилии тех, с кем мы общаемся и кого рассматриваем в качестве кандидатов, но могу сказать, что ищем защитника, полузащитника и нападающего. То есть фактически по одному игроку в каждую линию», – сказал Аджоев.