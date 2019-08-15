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    Президент тульского «Арсенала»: «Ищем защитника, полузащитника и нападающего»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о трансферной кампании клуба.

    «Во-первых, надо сказать, что трансферная кампания – это процесс, который продолжается постоянно. Даже когда закрывается трансферное окно, все равно ведется селекционная работа. Она не прерывается: идет обсуждение кандидатур, строятся планы на будущее.

    Во-вторых, нужно понимать, что любой трансфер – это вопрос переговоров. Всегда ищется компромиссное решение, которое устроило бы все стороны. Для нас это особенно актуально и важно, потому что тульский «Арсенал» практически не имеет трансферного бюджета. Мы тщательно взвешиваем все за и против и только после этого принимаем окончательное решение. Для этого нужно время.

    В-третьих, отвечая на ваш вопрос, новички у «Арсенала» до закрытия нынешнего трансферного окна еще планируются. Было бы неправильным называть сейчас фамилии тех, с кем мы общаемся и кого рассматриваем в качестве кандидатов, но могу сказать, что ищем защитника, полузащитника и нападающего. То есть фактически по одному игроку в каждую линию», – сказал Аджоев.

    Источник: Р-Спорт

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6264

      ivanthebest 18 минут назад

      Раньше надо было искать, до позорного вылета из ЛЕ, д..билы!

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