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Бурирам Юнайтед
Роберт Бауэр
Статистика
€ 800 тыс
Роберт Бауэр - статистика
Бурирам Юнайтед
9 апреля 1995 (31)
#4 | Полузащитник
183 см
Германия
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
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Россия. Премьер-лига 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Кубок 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бурирам Юнайтед
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
2 : 0
04.11.2025
Шанхай Порт
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Мельбурн Сити
2 : 1
21.10.2025
Бурирам Юнайтед
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Сеул
3 : 0
30.09.2025
Бурирам Юнайтед
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Бурирам Юнайтед
2 : 1
16.09.2025
Джохор
90' - 90'
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