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    Тульский «Арсенал»: Бауэр достался нам бесплатно

    Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал переход 24-летнего защитника Роберта Бауэра, ранее выступавшего за «Вердер».

    «Бауэр хорошо известен нам. Он долгое время был в сфере нашего внимания. Роберт имеет многолетний опыт выступлений в немецкой Бундеслиге, в частности за бременский «Вердер» и «Нюрнберг». Сыграл там почти 90 матчей, это серьезный показатель. Это игрок, способный закрыть сразу несколько позиций. Его основное амплуа – крайний защитник, но также он может играть опорного полузащитника.

    Важно отметить, что Бауэр достался нам бесплатно как свободный агент. Когда появилась возможность подписать с ним соглашение, мы достаточно оперативно сработали и пополнили состав этим футболистом, заключив с ним долгосрочный контракт», – сказал Рудаков.

    «Арсенал» объявил о переходе Бауэра во вторник.

    • Бауэр – воспитанник «Ингольштадта».
    • В 2016 году немецкий защитник перешел в бременский «Вердер», в составе которого провел более 40 матчей.
    • В сезоне-2018/19 Бауэр выступал в составе «Нюрнберга» на правах аренды, провел на поле 24 матча.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.08.2019 13:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 17:43

      Помнится в Нюрнберге защита дырявая была.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 21 августа 2019, 16:16

      где были усиления до нефтчи? сейчас ваши усиления нафиг ни кому не нужны... не в обиду тульским фанам, но руководство явно натупило летом!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +976

      Я - легенда 21 августа 2019, 13:57

      Да, это выгодная сделка. А то вон некоторые по 50 тыщ рублёв за футболистов разоряются )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +829

      Spinorr > Я - легенда 21 августа 2019, 15:09

      И не говори!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Я - легенда 21 августа 2019, 15:30

      Зеня так уходит от налогов...

      2
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