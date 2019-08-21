Тульский «Арсенал»: Бауэр достался нам бесплатно

Помнится в Нюрнберге защита дырявая была.
Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал переход 24-летнего защитника Роберта Бауэра, ранее выступавшего за «Вердер».
«Бауэр хорошо известен нам. Он долгое время был в сфере нашего внимания. Роберт имеет многолетний опыт выступлений в немецкой Бундеслиге, в частности за бременский «Вердер» и «Нюрнберг». Сыграл там почти 90 матчей, это серьезный показатель. Это игрок, способный закрыть сразу несколько позиций. Его основное амплуа – крайний защитник, но также он может играть опорного полузащитника.
Важно отметить, что Бауэр достался нам бесплатно как свободный агент. Когда появилась возможность подписать с ним соглашение, мы достаточно оперативно сработали и пополнили состав этим футболистом, заключив с ним долгосрочный контракт», – сказал Рудаков.
«Арсенал» объявил о переходе Бауэра во вторник.
- Бауэр – воспитанник «Ингольштадта».
- В 2016 году немецкий защитник перешел в бременский «Вердер», в составе которого провел более 40 матчей.
- В сезоне-2018/19 Бауэр выступал в составе «Нюрнберга» на правах аренды, провел на поле 24 матча.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.