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Антон Терехов
Новости
Антон Терехов - новости
Завершил карьеру
30 января 1998 (28), Сургут
#11 | Нападающий
186 см | 66 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Экс-игрок «Тамбова» назвал «катастрофой» пребывание клуба в РПЛ: «Я мучился, происходили нефутбольные и неправильные вещи»
2024.12.09 18:10
3
Экс-динамовец уничижительно высказался о «Спартаке»: «Раньше трансфер туда был пиком карьеры, сейчас – нет»
2024.12.09 17:54
18
Фото
Бывший игрок «Динамо» перешел в 2Drots
2024.07.30 08:35
6
Экс-полузащитник «Динамо» Терехов перешел в «Нефтехимик» из ФНЛ («Матч ТВ»)
2022.02.05 12:31
«Динамо» объявило о расторжении контракта с Тереховым
2022.01.26 17:36
Терехов расторг контракт с «Динамо». Морозов может перейти в словенский «Целе» («Матч ТВ»)
2022.01.25 23:18
4
Скопинцев, Грулев, Захарян – в старте «Динамо» на матч с «Тамбовом»; Карапузов, Терехов сыграют против клуба-владельца
2021.03.07 15:35
«Динамо» отдало Терехова в аренду «Тамбову»
2021.02.25 12:56
1
Паршивлюк, Варела, Терехов – в основе «Динамо» на матч с «Арсеналом»; Рассказов, Ломовицкий, Панченко сыграют у гостей
2020.12.06 15:33
«Динамо» продлило контракты с тремя собственными воспитанниками
2018.10.31 06:16
178
Футболисты «Динамо» поддержали травмированного Терехова
2017.12.04 06:18
Защитник «Динамо» Терехов вновь травмировал крестообразные связки
2017.12.04 00:01
4
Фото
«Динамо» продлило контракты с Тереховым и Калугиным
2016.01.18 18:06
2
«Динамо» уверенно обыграло «Мордовию» в матче молодежного первенства
2015.07.24 16:50
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В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
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Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
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