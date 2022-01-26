«Динамо» объявило о расторжении контракта с Тереховым

Полузащитник Антон Терехов расторг контракт с «Динамо» по договоренности сторон.

«Благодарим Антона за годы, проведeнные в «Динамо», и его профессиональное отношение к делу. Желаем ему успехов и удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Терехов перейдет в «Нефтехимик», который возглавляет экс-тренер «Динамо» Кирилл Новиков.

Терехов забил 2 гола в 5 матчах за «Динамо-2» в этом сезоне ФНЛ-2.

Он воспитанник «Динамо».

Терехов провел 21 матч за основную команду, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

«Урал» продал «Зениту» игрока в 90 раз дороже, чем купил в прошлом году

У ЦСКА возникли проблемы с ФИФА из-за нового игрока

Эриксен возвращается в футбол и будет играть в АПЛ