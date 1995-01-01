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    «Динамо» объявило о расторжении контракта с Тереховым

    Полузащитник Антон Терехов расторг контракт с «Динамо» по договоренности сторон.

    «Благодарим Антона за годы, проведeнные в «Динамо», и его профессиональное отношение к делу. Желаем ему успехов и удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Терехов перейдет в «Нефтехимик», который возглавляет экс-тренер «Динамо» Кирилл Новиков.

    • Терехов забил 2 гола в 5 матчах за «Динамо-2» в этом сезоне ФНЛ-2.
    • Он воспитанник «Динамо».
    • Терехов провел 21 матч за основную команду, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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    Источник: сайт «Динамо»

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