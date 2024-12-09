Экс-игрок «Тамбова» назвал «катастрофой» пребывание клуба в РПЛ: «Я мучился, происходили нефутбольные и неправильные вещи»

Бывший игрок «Тамбова» Антон Терехов вспомнил сезон команды в РПЛ (2020-2021 годы).

«Аренду в «Тамбов» мне предложил агент. Наверное, он сам не понимал, что там происходило. Но я согласился после разговора с тренером. Он сказал, что я буду много играть. И не обманывал ведь, но я не знал, насколько слабым будет уровень футболистов там и какие задачи решает «Тамбов». Наверное, точно никаких спортивных задач клуб не решал – какие-то другие, потусторонние вещи. Это очень сильно мешало.

Условия тренировок ужасные. Тот «Тамбов» – катастрофа, не команда РПЛ. Были отдельные игроки: Юра Бавин, Карапузов тоже приходили за игровой практикой, но тоже столкнулись с этим. Никто не ожидал, что будет так. Приезжали люди, которые в профессиональном футболе не играли, кто-то вообще только начал как будто. Лучше бы я сидел на лавке в «Динамо», чем играл за «Тамбов».

Никакого прогресса, только нервы потратить в такой обстановке. Финансовых проблем у меня не было, потому что всю зарплату выплачивало «Динамо». Было другое, происходили непонятные вещи. Ведeм 1:0, выходит парнишка и приносит пенальти в наши ворота. Потом всe это даже проверялось, а дыма без огня не бывает. Вот эти нефутбольные и неправильные вещи были, это чувствовалось. Кто-то правда пришeл за игровой практикой, а там ребята из команд, которых я даже не знаю. Быстро пожалел о том, что ушeл в аренду в «Тамбов». Я был очень недоволен, вернуться было нельзя. Можно сказать, что мучился там», – сказал Терехов.

В сезоне-2020/21 «Тамбов» финишировал в РПЛ последним.

Затем команда закрылась.

Терехов сейчас в Медиалиге.

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