Экс-полузащитник «Динамо» Терехов перешел в «Нефтехимик» из ФНЛ («Матч ТВ»)

Хавбек Антон Терехов, с которым «Динамо» на прошлой неделе расторгло контракт, продолжит карьеру в ФНЛ.

По информации «Матч ТВ», 24-летний футболист подписал соглашение с «Нефтехимиком» на полтора года.

Терехов забил 2 гола в 5 матчах за «Динамо-2» в этом сезоне ФНЛ-2.

Он воспитанник «Динамо».

Терехов провел 21 матч за основную команду, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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