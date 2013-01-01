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    Экс-полузащитник «Динамо» Терехов перешел в «Нефтехимик» из ФНЛ («Матч ТВ»)

    Хавбек Антон Терехов, с которым «Динамо» на прошлой неделе расторгло контракт, продолжит карьеру в ФНЛ.

    По информации «Матч ТВ», 24-летний футболист подписал соглашение с «Нефтехимиком» на полтора года.

    • Терехов забил 2 гола в 5 матчах за «Динамо-2» в этом сезоне ФНЛ-2.
    • Он воспитанник «Динамо».
    • Терехов провел 21 матч за основную команду, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

    «Динамо» объявило о расторжении контракта с Тереховым

    Терехов расторг контракт с «Динамо». Морозов может перейти в словенский «Целе» («Матч ТВ»)

    Скопинцев, Грулев, Захарян – в старте «Динамо» на матч с «Тамбовом»; Карапузов, Терехов сыграют против клуба-владельца

    Источник: «Матч ТВ»

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