Бывший игрок «Динамо» перешел в 2Drots

Атакующий полузащитник Антон Терехов перешел в команду Медиалиги 2Drots. Сегодня она сыграет в 1-м раунде Кубка России со «Строгино».

26-летний Терехов является воспитанником «Динамо». Он провел 40 игр в РПЛ за бело-голубых, «Крылья Советов» и «Тамбов», отметившись 1 голом и 1 передачейй.

Позднее он играл за «Нефтехимик», «Шинник», а в первой половине 2024 года провел 7 встреч за «Чайку» во Второй лиге.

В общей сложности Терехов провел в РПЛ 40 игр, отметившись одним голом и одной голевой передачей.