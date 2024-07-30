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Бывший игрок «Динамо» перешел в 2Drots

30 июля 2024, 08:35
6

Атакующий полузащитник Антон Терехов перешел в команду Медиалиги 2Drots. Сегодня она сыграет в 1-м раунде Кубка России со «Строгино».

  • 26-летний Терехов является воспитанником «Динамо». Он провел 40 игр в РПЛ за бело-голубых, «Крылья Советов» и «Тамбов», отметившись 1 голом и 1 передачейй.
  • Позднее он играл за «Нефтехимик», «Шинник», а в первой половине 2024 года провел 7 встреч за «Чайку» во Второй лиге.
  • В общей сложности Терехов провел в РПЛ 40 игр, отметившись одним голом и одной голевой передачей.

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Источник: телеграм-канал 2DROTS
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок 2DROTS Динамо Терехов Антон
Комментарии (6)
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evgevg13
1722318296
Не задалась у парня карьера...
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DVOK68
1722318993
Умярова забери с собой...
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Spartak_forv@
1722319560
Очень перспективный был в свое время,но две подряд травмы крестов сломали карьеру
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paracetamol
1722322859
Атакующий полузащитник Антон Терехов перешел в команду Медиалиги и стал задротом!
Ответить
prostotak2023
1722331916
Мой прогноз на сегодня! Ставим хату и не боимся! 2DROTS 1:4 Строгино Локо 2:1 Ростов Рубин 2:0 акрон Зенит 8:1 факел
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