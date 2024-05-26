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Антон Терехов - статистика

Завершил карьеру
30 января 1998 (28), Сургут
#11 | Нападающий
186 см | 66 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чайка
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Чайка
3 : 1
26.05.2024
Ротор
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Краснодар-2
0 : 0
19.05.2024
Чайка
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Чайка
1 : 0
15.05.2024
Металлург Л
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Челябинск
5 : 0
11.05.2024
Чайка
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Чайка
3 : 1
05.05.2024
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Велес
1 : 0
28.04.2024
Чайка
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Чайка
1 : 0
24.04.2024
Уфа
90' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Родина-2
1 : 1
20.04.2024
Чайка
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Чайка
1 : 0
18.03.2024
Велес
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Уфа
2 : 2
10.03.2024
Чайка
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Чайка
0 : 0
03.03.2024
Сибирь
1' - 66'
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