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    «Динамо» продлило контракты с Тереховым и Калугиным

    Московское «Динамо» продлило контракты с футболистами юношеской сборной России Антоном Тереховым и Никитой Калугиным. Терехов подписал соглашение на 3,5 года, а Калугин – на 2.

    «Это мой первый долгосрочный контракт, и я чрезвычайно рад заключить его с «Динамо»! Очень долго ждал этого дня! Когда от клуба поступает долгожданное предложение, это придает сил, как в тренировочном процессе, так и в игровом!», — заявил Терехов.

    «Я даже никаких других вариантов не рассматривал! Как только поступило предложение от «Динамо», я тут же согласился. Я понимаю, что мне доверились и какая на мне теперь лежит ответственность. Буду стараться и выкладываться на тренировках и, конечно, в играх», — прокомментировал подписание контракта Калугин.

    Источник: Twitter

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    18.01.2016 18:06
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1453130124
    А когда-то был Терёхин, и очень даже неплохо был.
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    ologreds
    1694996395
    numo455153
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