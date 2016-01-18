«Динамо» продлило контракты с Тереховым и Калугиным

Московское «Динамо» продлило контракты с футболистами юношеской сборной России Антоном Тереховым и Никитой Калугиным. Терехов подписал соглашение на 3,5 года, а Калугин – на 2.

«Это мой первый долгосрочный контракт, и я чрезвычайно рад заключить его с «Динамо»! Очень долго ждал этого дня! Когда от клуба поступает долгожданное предложение, это придает сил, как в тренировочном процессе, так и в игровом!», — заявил Терехов.

«Я даже никаких других вариантов не рассматривал! Как только поступило предложение от «Динамо», я тут же согласился. Я понимаю, что мне доверились и какая на мне теперь лежит ответственность. Буду стараться и выкладываться на тренировках и, конечно, в играх», — прокомментировал подписание контракта Калугин.