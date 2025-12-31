Статистика по турнирам

Кубок африканских наций 2025 Испания. Сегунда 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Кубок африканских наций 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Кубок африканских наций 2021 Италия. Серия А 2018/2019