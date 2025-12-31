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Картахена
Хосе Мачин
Статистика
€ 150 тыс
Хосе Мачин - статистика
Картахена
14 августа 1996 (30)
#16 | Полузащитник
184 см
Экваториальная Гвинея
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Статистика по турнирам
Кубок африканских наций 2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Италия. Серия А 2023/2024
Кубок африканских наций 2023
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Кубок африканских наций 2021
Италия. Серия А 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Экваториальная Гвинея
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок африканских наций, 3 тур
Экваториальная Гвинея
1 : 3
31.12.2025
Алжир
46' - 90'
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
1' - 70'
45'
Кубок африканских наций, 1 тур
Буркина-Фасо
2 : 1
24.12.2025
Экваториальная Гвинея
1' - 67'
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