Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Равиль Юсипов - статистика

Завершил карьеру
30 апреля 1995 (31)
#26 | Полузащитник
185 см | 77 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Домодедово
4
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 20 тур
Домодедово
2 : 2
10.04.2016
Карелия
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Домодедово
2 : 1
08.11.2015
Псков
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Строгино
1 : 1
01.11.2015
Домодедово
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Торпедо Вл
2 : 2
17.10.2015
Домодедово
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Химки
4 : 0
05.10.2015
Домодедово
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Домодедово
0 : 3
01.10.2015
Текстильщик
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Волга
1 : 1
19.09.2015
Домодедово
1' - 90'
13'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Домодедово
0 : 1
15.09.2015
Знамя Труда
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
08.09.2015
Домодедово
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Домодедово
0 : 1
01.09.2015
Москва
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Псков
1 : 0
18.08.2015
Домодедово
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Домодедово
1 : 1
12.08.2015
Строгино
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Коломна
2 : 3
28.07.2015
Домодедово
1' - 70'
56'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Домодедово
0 : 2
20.07.2015
Спартак К
1' - 90'
75'
Главные новости
Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
13:08
Агент Карпукаса раскрыл, просил ли с игроком 200 миллионов у «Локомотива»
12:52
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
12:39
1
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
4
ФотоСамые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
3
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
ФотоТоп-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
3
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+