Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Бухаров - статистика

Завершил карьеру
13 февраля 1996 (30), Псков
#29 | Защитник
176 см | 72 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Псков
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Домодедово
2 : 1
08.11.2015
Псков
82' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Волга
0 : 3
01.11.2015
Псков
81' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
Псков
2 : 4
26.10.2015
Знамя Труда
84' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 1
21.10.2015
Псков
1' - 74'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Псков
0 : 1
01.10.2015
ЦРФСО
67' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Коломна
0 : 3
27.09.2015
Псков
68' - 90'
71'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Псков
3 : 1
21.09.2015
Спартак К
73' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 1
15.09.2015
Псков
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Псков
1 : 1
08.09.2015
Сочи
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Химки
4 : 0
01.09.2015
Псков
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Псков
1 : 1
23.08.2015
Текстильщик
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Псков
1 : 0
18.08.2015
Домодедово
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Псков
2 : 3
12.08.2015
Волга
1' - 64'
59'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Знамя Труда
0 : 2
04.08.2015
Псков
89' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Псков
3 : 1
28.07.2015
Олимп-Долгопрудный
74' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Москва
2 : 0
20.07.2015
Псков
80' - 90'
Главные новости
Агент Карпукаса раскрыл, просил ли с игроком 200 миллионов у «Локомотива»
12:52
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
12:39
1
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
4
ФотоСамые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
3
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
ФотоТоп-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
3
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+