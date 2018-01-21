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    Жюльен Пальмери - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Жюльен
    Фамилия Пальмери
    Команда Газелек
    Состав Основной
    Родной город Лион
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 12 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Анжер (Анжер)
    28.04.2018 1' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Метц (Метц)
    21.04.2018 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Кан (Кан)
    14.04.2018 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:2 Метц (Метц)
    74'
    03.03.2018 1' -42' Метц (Метц) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    42'
    17.02.2018 1' -90' Труа (Труа) 1:0 Метц (Метц)
    34'
    10.02.2018 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    75'
    02.02.2018 1' -90' Марсель (Марсель) 6:3 Метц (Метц)
    27.01.2018 1' -90' Метц (Метц) 2:1 Ницца (Ницца)
    21.01.2018 1' -90' Монако (Монако) 3:1 Метц (Метц)
    17.01.2018 1' -90' Метц (Метц) 3:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    13.01.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 1:1 Метц (Метц)
    20.12.2017 Был в запасе Метц (Метц) 3:0 Страсбур (Страсбур)
    52'
    09.12.2017 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Ренн (Ренн)
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