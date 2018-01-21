Жюльен Пальмери - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Жюльен
|Фамилия
|Пальмери
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Жюльен
|Фамилия
|Пальмери
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|12
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Анжер (Анжер)
|28.04.2018
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Метц (Метц)
|21.04.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Кан (Кан)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Метц (Метц)
|74'
|03.03.2018
|1' -42'
|Метц (Метц)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|42'
|17.02.2018
|1' -90'
|Труа (Труа)
|1:0
|Метц (Метц)
|34'
|10.02.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|75'
|02.02.2018
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|6:3
|Метц (Метц)
|27.01.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|2:1
|Ницца (Ницца)
|21.01.2018
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:1
|Метц (Метц)
|17.01.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|3:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|13.01.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Метц (Метц)
|20.12.2017
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|3:0
|Страсбур (Страсбур)
|52'
|09.12.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Ренн (Ренн)