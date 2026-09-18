Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Филипп Дворецков - статистика

Муром
17 марта 1997 (29), Москва
#22 | Полузащитник
183 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Звезда
0 : 3
18.09.2026
Муром
1' - 90'
52'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Муром
4 : 0
13.09.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Муром
1 : 0
09.09.2026
Велес
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Муром
2 : 1
30.08.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
2DROTS
0 : 3
27.08.2026
Муром
1' - 67'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Муром
20
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Звезда
0 : 3
18.09.2026
Муром
1' - 90'
52'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Муром
4 : 0
13.09.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Муром
2 : 1
30.08.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Балтика-2
3 : 0
23.08.2026
Муром
1' - 75'
64'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Муром
1 : 1
16.08.2026
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Чертаново
1 : 2
09.08.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Муром
3 : 1
02.08.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
1 : 2
25.07.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
1' - 61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
1' - 90'
13'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Муром
3 : 0
31.05.2026
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 0
23.05.2026
Муром
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Динамо Вг
0 : 1
10.05.2026
Муром
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Муром
2 : 1
03.05.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Енисей-М
0 : 1
26.04.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Муром
1 : 1
19.04.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Космос
0 : 1
12.04.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Муром
0 : 3
05.04.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Череповец
0 : 2
29.03.2026
Муром
1' - 90'
Главные новости
ФотоСамые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
1
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
ФотоТоп-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
2
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
3
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
2
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
11
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
12
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+