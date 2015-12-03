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Владислав Шадрин - статистика

Завершил карьеру
11 июня 1997 (29)
#15 | Защитник
184 см | 74 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив (мол)
15
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Локомотив (мол)
4 : 1
03.12.2015
Урал (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Динамо (мол)
3 : 1
29.11.2015
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
20.11.2015
Анжи (мол)
83' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Локомотив (мол)
0 : 1
07.11.2015
Зенит (мол)
1' - 76'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Кубань (мол)
2 : 0
31.10.2015
Локомотив (мол)
1' - 67'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Локомотив (мол)
4 : 3
25.10.2015
Ростов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
17.10.2015
Локомотив (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Локомотив (мол)
7 : 0
03.10.2015
Амкар (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
ЦСКА (мол)
3 : 0
25.09.2015
Локомотив (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Локомотив (мол)
5 : 0
19.09.2015
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Рубин (мол)
2 : 1
12.09.2015
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Локомотив (мол)
1 : 1
29.08.2015
Краснодар (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Уфа (мол)
1 : 3
22.08.2015
Локомотив (мол)
1' - 88'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Локомотив (мол)
4 : 0
15.08.2015
Ахмат (мол)
1' - 75'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Урал (мол)
1 : 3
08.08.2015
Локомотив (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Локомотив (мол)
1 : 1
01.08.2015
Динамо (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Анжи (мол)
1 : 1
26.07.2015
Локомотив (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Мордовия (мол)
1 : 0
18.07.2015
Локомотив (мол)
1' - 90'
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