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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Локомотив (мол)
Анжи (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 26 июля 2015
Анжи (мол)
26.07.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
89'
Н. Джарулаев
44'
И. Галанин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Локомотив (мол)
Замена
Т. Патахов
️️️️
С. Алиев
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Н. Джарулаев
89'
Пенальти не реализован!
Д. Дибиргаджиев
88'
87'
Желтая карточка
Н. Дорофеев
Замена
Т. Рамазанов
️️️️
Ч. Агабалаев
86'
85'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Н. Кипиани
80'
Замена
И. Рубцов
️️️️
А. Галаджан
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Т. Джамалутдинов
76'
75'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
А. Соловьёв
75'
Замена
Д. Никитин
️️️️
И. Галанин
66'
Замена
М. Лысов
️️️️
А. Смирнов
57'
Замена
Р. Гусарь
️️️️
И. Самохвалов
Желтая карточка
М. Мусалов
52'
49'
Желтая карточка
И. Галанин
44'
ГОЛ! 0:1!
И. Галанин
Замена
С. Алиев
️️️️
М. Саидов
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Локомотив (мол)
22
Илья Лантратов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
88
Иван Галанин
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
65
Абубакар Устарханов
ЦЗ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
68
Гойтемир Умаров
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
13
Илья Рубцов
ЦФ
4-1-2-1-2
55
Криворучко
5
Мусалов
45
Джарулаев
4
Белов
5
Эльмурзаев
88
Гайдаров
49
Кузьмин
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
59
Саидов
9
Дибиргаджиев
3-2-2-2-1
22
Лантратов
15
Шадрин
65
Самохвалов
73
Рахмонов
54
Соловьёв
96
Смирнов
21
Махатадзе
88
Галанин
96
Анисимов
7
Кипиани
57
Галаджан
59
Саидов
9
Алиев
9
Алиев
59
Саидов
47
Джамалутдинов
11
Магомедов
11
Магомедов
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
64
Рамазанов
64
Рамазанов
70
Агабалаев
Алиев
78
Патахов
78
Патахов
Алиев
57
Галаджан
13
Рубцов
13
Рубцов
57
Галаджан
54
Соловьёв
89
Дорофеев
89
Дорофеев
54
Соловьёв
65
Самохвалов
72
Гусарь
72
Гусарь
65
Самохвалов
96
Смирнов
84
Лысов
84
Лысов
96
Смирнов
88
Галанин
5
Никитин
5
Никитин
88
Галанин
7
Кипиани
77
Мостовой
77
Мостовой
7
Кипиани
Остались в запасе
Анжи (мол)
Локомотив (мол)
65
Абубакар Устарханов
ЦЗ
68
Гойтемир Умаров
ЦП
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
74
Павел Ковалёв
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
65
Абубакар Устарханов
ЦЗ
68
Гойтемир Умаров
ЦП
33
Мухарбек Бураев
ВР
Остались в запасе
74
Павел Ковалёв
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Анжи (мол) - Локомотив (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Сотников
(Новороссийск)
Стадион:
Сокол
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