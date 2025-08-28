Введите ваш ник на сайте
€ 200 тыс

Владислав Брагин - трансферы

СКА-Хабаровск
25 января 1998 (27), Иркутск
#14 | Нападающий
190 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
28.08.25 / 30.06.27
Динамо Киров
СКА-Хабаровск
20 тыс €
10.01.25 / 28.08.25
Иркутск
Динамо Киров
Свободный агент
15.02.24 / 10.01.25
Динамо Вл
Иркутск
Свободный агент
08.07.23 / 15.02.24
Волгарь
Динамо Вл
Свободный агент
01.07.22 / 08.07.23
СКА-Хабаровск
Волгарь
Свободный агент
01.03.17 / 01.07.18
Краснодар-2
Земплин Михаловце
?
