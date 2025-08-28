Введите ваш ник на сайте
Россия. PARI Первая лига
СКА-Хабаровск
Владислав Брагин
Трансферы
€ 200 тыс
Владислав Брагин - трансферы
СКА-Хабаровск
25 января 1998 (27), Иркутск
#14 | Нападающий
190 см
Россия
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
28.08.25 / 30.06.27
Динамо Киров
СКА-Хабаровск
20 тыс €
10.01.25 / 28.08.25
Иркутск
Динамо Киров
Свободный агент
15.02.24 / 10.01.25
Динамо Вл
Иркутск
Свободный агент
08.07.23 / 15.02.24
Волгарь
Динамо Вл
Свободный агент
01.07.22 / 08.07.23
СКА-Хабаровск
Волгарь
Свободный агент
01.03.17 / 01.07.18
Краснодар-2
Земплин Михаловце
?
Казаков назвал следующего тренера сборной России
14:55
2
Генич двумя словами прокомментировал отставку Слишковича из «Оренбурга»
14:41
1
Фото
Слишкович покидает «Оренбург»
14:26
9
РПЛ. Сулейманов принес «Ростову» выездную победу над «Оренбургом» (1:0)
13:58
7
КДК призвали наказать Сперцяна по всей строгости
13:30
11
Губерниев сделал признание, кому симпатизирует в РПЛ
13:05
9
Видео
Журналистку «Матч ТВ» облили в прямом эфире
12:54
3
Видео
Орлов – о незабитом пенальти Дзюбы: «Артем вспомнил, что неплохо заработал в «Зените»
12:23
9
Официальное заявление «Ахмата» по поводу расистской атаки Сперцяна
12:13
15
Непомнящий спрогнозировал точный счет дерби ЦСКА – «Спартак»
12:05
1
