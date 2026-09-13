Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Владислав Брагин - статистика

СКА-Хабаровск
25 января 1998 (28), Иркутск
#11 | Нападающий
190 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2026
СКА-Хабаровск
46' - 62'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Красное Знамя
0 : 4
09.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
51'
33, 57'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Ленинградец
3 : 2
05.09.2026
СКА-Хабаровск
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
30.08.2026
Торпедо
85' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2026
СКА-Хабаровск
46' - 62'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Ленинградец
3 : 2
05.09.2026
СКА-Хабаровск
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
30.08.2026
Торпедо
85' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Нижний Новгород
4 : 2
24.08.2026
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
15.08.2026
Велес
78' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
СКА-Хабаровск
1 : 3
09.08.2026
Спартак К
60' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
СКА-Хабаровск
0 : 3
02.08.2026
Урал
80' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Уфа
1 : 0
26.07.2026
СКА-Хабаровск
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Ротор
1 : 0
20.07.2026
СКА-Хабаровск
1' - 79'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Челябинск
3 : 1
13.07.2026
СКА-Хабаровск
59' - 90'
Главные новости
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
2
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
3
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
2
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
11
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
12
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
1
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+