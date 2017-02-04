Бэйли Кэргилл - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Бэйли
|Фамилия
|Кэргилл
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Бэйли
|Фамилия
|Кэргилл
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2017
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|1:1
|Борнмут (Борнмут)
|06.05.2017
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.04.2017
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|4:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:0
|Борнмут (Борнмут)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|1:3
|Челси (Лондон)
|05.04.2017
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:2
|Борнмут (Борнмут)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:0
|Борнмут (Борнмут)
|18.03.2017
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|04.03.2017
|78' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:1
|Борнмут (Борнмут)
|04.02.2017
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|6:3
|Борнмут (Борнмут)