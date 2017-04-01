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Саутгемптон - Борнмут
Саутгемптон - Борнмут: обзор матча 01 апреля 2017
Саутгемптон
01.04.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Борнмут
Желтая карточка
О. Ромеу
90'
+2
Замена
С. МакКуин
️️️️
Д. Тадич
81'
79'
Пенальти не реализован!
Г. Артер
70'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Д. Кинг
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Уорд-Проус
63'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Родригес
63'
46'
Замена
Г. Артер
️️️️
Э. Сурман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Саутгемптон
1
Муез Хассен
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
4-4-1-1
17
Форстер
5
Бертранд
5
Стивенс
4
Йошида
21
Соареш
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
10
Дэвис
10
Тадич
16
Родригес
4-3-1-2
1
Боруц
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
27
Кук
15
Смит
8
Пью
16
Сурман
32
Гослинг
10
Фрейзер
7
Кинг
23
Афобе
30
Уорд-Проус
17
Буфал
17
Буфал
30
Уорд-Проус
10
Тадич
45
МакКуин
45
МакКуин
10
Тадич
16
Родригес
7
Лонг
7
Лонг
16
Родригес
7
Кинг
10
Уилшир
10
Уилшир
7
Кинг
16
Сурман
31
Артер
31
Артер
16
Сурман
Остались в запасе
Саутгемптон
Борнмут
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
19
Джуниор Станислас
ЛВ
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Саутгемптон - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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