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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Суонси
Борнмут - Суонси: обзор матча 18 марта 2017
Борнмут
18.03.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
31'
Э. Моусон (АГ)
72'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Суонси
Замена
Д. Айб
️️️️
М. Пью
90'
+4
Замена
М. Градель
️️️️
Д. Кинг
90'
+2
83'
Замена
Борха
️️️️
Ф. Льоренте
77'
Желтая карточка
Д. Корк
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Р. Фрейзер
75'
ГОЛ! 2:0!
Б. Афобе
Пас отдал
Д. Кинг
72'
67'
Замена
У. Раутледж
️️️️
К. Сун-Юн
56'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Ж. Айю
40'
Желтая карточка
К. Сун-Юн
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Моусон
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
4
Джек Корк
ОП
8
Лерой Фер
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
17
Борха
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
4-3-1-2
1
Боруц
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
27
Кук
15
Смит
8
Пью
16
Сурман
32
Гослинг
10
Фрейзер
23
Афобе
7
Кинг
3-2-2-1-2
22
Фабиански
26
Моусон
3
Кингсли
6
Фернандес
4
Корк
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
14
Кэрролл
10
Сигурдссон
10
Айю
12
Льоренте
10
Фрейзер
10
Уилшир
10
Уилшир
10
Фрейзер
7
Кинг
10
Градель
10
Градель
7
Кинг
8
Пью
33
Айб
33
Айб
8
Пью
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
15
Раутледж
40
Ки Сун-Юн
12
Льоренте
17
Борха
17
Борха
12
Льоренте
10
Айю
7
Нарсинг
7
Нарсинг
10
Айю
Остались в запасе
Борнмут
Суонси
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Борнмут - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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