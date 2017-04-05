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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Борнмут
Ливерпуль - Борнмут: обзор матча 05 апреля 2017
Ливерпуль
05.04.2017, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
40'
Ф. Коутиньо
59'
Д. Ориги
7'
Б. Афобе
87'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Борнмут
90'
+1
Желтая карточка
Р. Фрейзер
87'
ГОЛ! 2:2!
Д. Кинг
Пас отдал
Г. Артер
83'
Замена
М. Градель
️️️️
М. Пью
Замена
Ж. Матип
️️️️
Ф. Коутиньо
65'
61'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Д. Айб
ГОЛ! 2:1!
Д. Ориги
Пас отдал
Д. Вейналдум
59'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Р. Фирмино
40'
Желтая карточка
Л. Лейва
28'
7'
ГОЛ! 0:1!
Б. Афобе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
33
Джордон Айб
ПП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Макс Градель
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Миньоле
6
Ловрен
24
Клаван
17
Клайн
23
Джан
23
Вейналдум
20
Милнер
6
Лейва
11
Коутиньо
27
Ориги
9
Фирмино
4-4-2
1
Боруц
27
Кук
21
Дэниелс
15
Смит
2
Фрэнсис
33
Айб
31
Артер
10
Уилшир
8
Пью
23
Афобе
7
Кинг
11
Коутиньо
32
Матип
32
Матип
11
Коутиньо
33
Айб
10
Фрейзер
10
Фрейзер
33
Айб
8
Пью
10
Градель
10
Градель
8
Пью
Остались в запасе
Ливерпуль
Борнмут
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ливерпуль - Борнмут
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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