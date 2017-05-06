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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Сток Сити
Борнмут - Сток Сити: обзор матча 06 мая 2017
Борнмут
06.05.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
62'
Д. Станислас
81'
Р. Шоукросс (АГ)
33'
Л. Муссе (АГ)
73'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Сток Сити
90'
Замена
Э. Питерс
️️️️
М. Арнаутович
Желтая карточка
М. Градель
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Р. Шоукросс
81'
Замена
Д. Айб
️️️️
М. Пью
79'
77'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
М. Диуф
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Диуф
Замена
М. Градель
️️️️
Д. Станислас
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Станислас
62'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Л. Муссе
58'
33'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Муссе
Желтая карточка
Г. Артер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
10
Льюис Кук
ПП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЛП
7
Джо Аллен
АП
5
Джефф Кэмерон
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Макс Градель
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-1-2
1
Боруц
27
Кук
15
Смит
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
8
Пью
31
Артер
10
Кук
19
Станислас
7
Кинг
11
Муссе
4-2-2-2
1
Батлэнд
8
Джонсон
17
Шоукросс
5
Муниеса
4
Мартинс-Инди
5
Кэмерон
12
Уилэн
10
Шакири
7
Аллен
92
Диуф
7
Арнаутович
11
Муссе
10
Фрейзер
10
Фрейзер
11
Муссе
19
Станислас
10
Градель
10
Градель
19
Станислас
8
Пью
33
Айб
33
Айб
8
Пью
7
Арнаутович
33
Питерс
33
Питерс
7
Арнаутович
92
Диуф
19
Уолтерс
19
Уолтерс
92
Диуф
Остались в запасе
Борнмут
Сток Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
13
Ли Грант
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Борнмут - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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