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Жан-Кевин Огустен
Статистика
Жан-Кевин Огустен - статистика
Завершил карьеру
16 июня 1997 (29), Париж
#97 | Нападающий
177 см | 69 кг
Франция
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Товарищеские матчи 2014
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Базель
2
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Тобол
1 : 2
03.08.2023
Базель
1' - 90'
32'
87'
Лига конференций, 2 раунд
Базель
1 : 3
27.07.2023
Тобол
67' - 90'
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